Guerre Israël-Hamas : Emmanuel Macron s'exprime ce jeudi à 20h

Une allocution télévisée pour évoquer la situation "à la suite des actes terroristes commis en Israël". Emmanuel Macron va s'exprimer ce jeudi 12 octobre à 20h, a annoncé l'Élysée. Cette prise de parole aura après réunion avec les chefs des partis politiques.

Cinq jours après l'attaque terroriste du Hamas, le chef de l'État a donné rendez-vous à midi pour une rencontre à huis clos. Elle rassemblera, s'ils confirment leur présence, les dirigeants des formations du camp présidentiel (Renaissance, MoDem, Horizons) et d'opposition (Rassemblent national, Les Républicains, Union des démocrates et indépendants, Parti radical, La France insoumise, Parti socialiste, Europe Ecologie - Les Verts et Parti communiste). Les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique social et environnemental sont également conviés.