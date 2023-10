"Environ 1500 corps" de combattants du Hamas retrouvés en territoire israélien

Les combats continuent de faire rage au Moyen-Orient. L'armée israélienne a indiqué, mardi 10 octobre, avoir retrouvé "environ 1500 corps" de combattants du Hamas en Israël depuis l'attaque lancée samedi matin par le mouvement islamiste palestinien à partir de la bande de Gaza. Jusque-là, elle avait évoqué le chiffre d'un millier de combattants palestiniens infiltrés sur le sol de l'État hébreu.

"Environ 1500 corps de (combattants) du Hamas ont été retrouvés en Israël autour de la bande de Gaza", a déclaré le lieutenant-colonel Richard Hecht, porte-parole de l'armée israélienne, des affirmations qui témoignent de l'ampleur de l'attaque déclenchée samedi contre Israël. Jusqu'alors, le bilan des violences grimpait à plus de 1600 morts au total. Selon Tsahal, plus de 900 Israéliens ont été tués depuis le début de l'offensive samedi et côté palestinien, 687 personnes sont mortes, selon les autorités locales.