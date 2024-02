Guerre Israël-Hamas : face "au chaos et à la violence", l'ONU suspend l'aide alimentaire dans le nord de Gaza

La distribution de l'aide dans le nord de la bande de Gaza vient d'être à nouveau suspendue. Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies estime en effet que les distributions ne sont plus possibles dans cette région en proie "au chaos et à la violence". Depuis plusieurs jours, plusieurs camions ont en effet été pillés.

C'est une décision terrible pour les habitants. Mardi 20 février, le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies a annoncé suspendre à nouveau la distribution de l'aide dans le nord de la bande de Gaza en proie "au chaos et à la violence". Le PAM avait déjà suspendu il y a trois semaines l'envoi d'aide alimentaire dans le nord de la petite enclave ravagée par plus de quatre mois de guerre après une frappe israélienne contre un camion d'une autre agence onusienne.

Il a repris ses livraisons dimanche mais, depuis, ses camions ont été "pillés" ou visés par des tirs dans un contexte de "chaos total et de violence", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Des "camions pillés" par des gens "affamés"

L'objectif était de faire entrer dans cette région dix camions d'aide alimentaire par jour pendant sept jours consécutifs afin "d'aider à endiguer la vague de faim et de désespoir et de commencer à bâtir la confiance parmi la population dans le fait qu'il y aurait suffisamment de nourriture pour tous". Mais dimanche, un convoi faisant route vers la ville de Gaza "a été cerné par une foule de gens affamés". Les personnels du PAM sont parvenus à repousser les assaillants tentant de monter à bord des camions avant "d'essuyer des tirs". Lundi déjà, plusieurs camions "ont été pillés" entre les villes de Khan Younès et Deir el-Balah, et un chauffeur a été molesté.

"La décision de suspendre les livraisons dans le nord de la bande de Gaza n'a pas été prise à la légère, car nous savons que cela signifie que la situation sur place va se détériorer davantage et un plus grand nombre de personnes seront menacées de mourir de faim", souligne l'agence.

Le Programme alimentaire mondial a averti lundi qu'un manque de nourriture alarmant, une malnutrition galopante et une propagation rapide des maladies pourraient entraîner une "explosion" du nombre de décès d'enfants dans la bande de Gaza. Au moins 90% des enfants de moins de cinq ans dans le territoire palestinien sont touchés par une ou plusieurs maladies infectieuses, selon un rapport de l'Unicef, de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et du PAM.

"La faim et la maladie sont une combinaison mortelle", a déclaré Mike Ryan, chargé des situations d'urgence au sein de l'OMS, dans un communiqué. Au total, 2,2 millions de personnes sont menacées de famine dans la petite enclave, selon l'ONU.