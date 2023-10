Guerre Israël-Hamas : attention à ces anciennes images partagées de manière trompeuse

Depuis le déclenchement de l'attaque du Hamas en Israël samedi 7 octobre, les réseaux sociaux ont été inondés d'images, souvent d'une grande violence. Parmi ces photos et vidéos, on trouve des documents authentiques qui témoignent de la situation sur place. Mais pas seulement : on constate aussi le partage de clichés détournés et de séquences sans lien avec les événements actuels. Des images généralement anciennes, que des internautes associent de manière trompeuse au conflit, souvent pour manipuler l'opinion.