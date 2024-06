Selon le Premier ministre israélien, les combats "intenses" à Rafah étaient "sur le point de se terminer". Il a néanmoins précisé que cela ne signifiait pas "que la guerre est sur le point de se terminer". Sa déclaration intervient alors que des manifestations ont eu lieu en Israël pour dénoncer la conduite du conflit mené à Gaza.

La fin de l'offensive sur Rafah ? Lors d'une interview ce dimanche 23 juin, le Premier ministre israélien a annoncé que les combats "intenses" menés depuis plus d'un mois dans le sud de la bande de Gaza étaient "sur le point de se terminer", alors que des bombardements israéliens ont encore visé le même jour ce territoire palestinien dévasté par plus de huit mois de guerre.

Nétanyahou sous pression

"La phase intense des combats contre le Hamas est sur le point de se terminer (...) Cela ne signifie pas que la guerre est sur le point de se terminer, mais la guerre dans sa phase intense est sur le point de se terminer à Rafah", a déclaré Benyamin Nétanyahou à la chaîne israélienne Channel 14. "Après la fin de la phase intense, nous serons en mesure de redéployer certaines forces vers le nord, et nous le ferons (...)", a ajouté le Premier ministre, assurant que "l'objectif est de récupérer les otages et de déraciner le régime du Hamas à Gaza".

Ses déclarations interviennent alors que la pression monte autour du dirigeant. Samedi soir, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Tel-Aviv pour dénoncer la conduite de la guerre et appeler au retour des otages encore retenus à Gaza. Il s'agissait du plus important rassemblement depuis le début de la guerre. Par ailleurs, alors que la relation entre le Premier ministre israélien et la Maison-Blanche connaît un nouvel épisode de crispation, Yoav Gallant est parti pour Washington afin selon lui "de discuter des développements à Gaza et au Liban".

Parallèlement, les négociations pour un cessez-le-feu piétinent. Benyamin Nétanyahou affirme qu'il poursuivra la guerre jusqu'à la destruction du Hamas, qu'il considère comme terroriste, de même que les États-Unis et l'Union européenne. Mais les bombardements incessants que cette guerre entraine sur Gaza depuis l'attaque du 7 octobre provoque dans le territoire palestinien, où s'entassent quelque 2,4 millions de personnes, un désastre humanitaire avec une menace de famine, alerte l'ONU.