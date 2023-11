Fouille de l'hôpital Al-Shifa, corps d'otages retrouvés à Gaza... Le point sur la situation au Proche-Orient

L'inspection par l'armée israélienne du principal hôpital de Gaza s'est poursuivie jeudi et vendredi matin. Des "images relatives aux otages" capturés le 7 octobre ont été retrouvées sur place, puis les dépouilles de deux d'entre eux. Voici les principales informations de ces dernières 24 heures.

Inspection du principal hôpital de Gaza. L'armée israélienne intensifiait vendredi sa traque de repaires du Hamas présumés cachés dans le plus grand hôpital de Gaza. Un responsable de l'armée israélienne a annoncé que les soldats procédaient "à la fouille de chaque étage, bâtiment après bâtiment alors que des centaines de patients et de membres du personnel médical se trouvent encore dans le complexe". Les forces israéliennes auraient retrouvé un tunnel sous l'enceinte de l'hôpital de Gaza, a assuré Tsahal ce jeudi 16 novembre au soir. L'armée a communiqué des images montrant l'entrée d'une artère creusée.

Des "images relatives aux otages" et des dépouilles retrouvées. Un responsable de l'armée israélienne a déclaré jeudi que des "images relatives aux otages" capturés lors de l'attaque du Hamas contre Israël avaient été trouvées sur des ordinateurs saisis au cours de l'intervention de l'armée dans l'hôpital Al-Shifa de Gaza. Les images ont été trouvées sur du matériel "appartenant au Hamas", a déclaré le responsable dans un communiqué. Tard jeudi soir, elle a annoncé avoir découvert près de l'hôpital le corps de Yehudit Weiss, une otage "assassinée par les terroristes dans la bande de Gaza" après avoir été enlevée par le Hamas le 7 octobre dans le kibboutz de Beeri, dans le sud d'Israël. Ce vendredi, l'armée a annoncé avoir retrouvé à Gaza la dépouille de Noa Marciano, une soldate de 19 ans otage du Hamas à Gaza, dont la mort avait été annoncée mardi, au lendemain d'informations communiquées par le mouvement islamiste palestinien.

Pas de "feu vert" de la Maison Blanche au raid sur Al-Chifa. Après des accusations en ce sens du Hamas, la Maison Blanche a déclaré ne pas avoir "donné de feu vert aux opérations (de l'armée israélienne) autour de l'hôpital al-Chifa", pas plus qu'elle le fait pour les autres décisions militaires d'Israël, selon elle. Le raid lancé mercredi dans l'hôpital Al-Shifa, privé d'eau et d'électricité, abritant des malades, du personnel soignant et des civils qui espéraient fuir la guerre, a suscité des appels pressants de la communauté internationale à protéger la population. Selon l'ONU, 2300 personnes se trouvent actuellement dans l'hôpital.

Prise de contrôle opérationnel du port de Gaza. L'armée israélienne a affirmé jeudi avoir pris "le contrôle opérationnel" du port de Gaza, une infrastructure clé du territoire palestinien, au 41e jour de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste Hamas. Une opération conjointe des forces blindées et navales a permis "ces derniers jours" de "prendre le contrôle opérationnel du port de Gaza, qui était contrôlé par l'organisation terroriste Hamas", a indiqué l'armée dans un communiqué, affirmant que le mouvement palestinien l'utilisait "comme centre d'entraînement pour ses forces de commando naval afin de planifier et d'exécuter des attaques terroristes navales".

Enquête internationale. Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a fait état jeudi d'"allégations extrêmement graves" de violations du droit international dans la guerre entre Israël et le Hamas et demandé une enquête internationale. "Les allégations extrêmement graves de violations multiples et sérieuses du droit international humanitaire, quels que soient leurs auteurs, exigent une enquête rigoureuse et l'établissement des responsabilités", a déclaré Volker Türk, lors d'un briefing des pays membres sur son récent voyage au Proche-Orient, ajoutant qu'"une enquête internationale est nécessaire".

Israël a vivement dénoncé jeudi ces critiques de l'ONU sur les violations présumées, soulignant que le droit international n'était pas un "pacte suicidaire". Si un État ne peut se défendre "ou s'il est critiqué pour le faire conformément au droit international, alors des organisations terroristes vont inévitablement s'enhardir de plus en plus et continuer à utiliser leurs méthodes, sûres de bénéficier d'un soutien international constant", a déclaré Meirav Eilon Shaha, l'ambassadeur israélien à l'ONU à Genève après une intervention du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme.