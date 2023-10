Guerre Israël-Hamas : ce que l'on sait de la frappe meurtrière sur un hôpital de Gaza

"Entre 200 et 300" personnes sont mortes "dans un bombardement ayant touché l'enceinte de l'hôpital Ahli Arab", situé dans le centre-ville, et "des centaines de victimes se trouvent encore dans les décombres", déclare un communiqué du ministère de la Santé du territoire palestinien contrôlé par le Hamas. Le centre pour les droits humains Al-Mezan parle quant à lui de 500 victimes après ce raid, comprenant "professionnels de santé, patients et civils".