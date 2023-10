Frappes du Hezbollah contre Israël : quatre choses à savoir sur le mouvement islamiste libanais

Le Hezbollah est la bête noire d'Israël depuis 2006, date de la dernière grande confrontation entre l'État hébreu et le groupe armé, qui avait fait plus de 1200 morts côté libanais, en majorité des civils, et 160 côté israélien, pour la plupart des militaires. Actuellement, les deux voisins sont techniquement en état de guerre. La ligne de cessez-le-feu est d'ailleurs contrôlée par la Force intérimaire des Nations unies (Finul). Si bien que depuis plusieurs années, Israël et le Hezbollah entretiennent ce que les diplomates décrivent l'"équilibre de la terreur". C'est-à-dire que les deux parties restent dans le cadre des règles d'engagement tacites qui prévoient des représailles équivalentes.

"La position du Hezbollah depuis 2006 a été centrée sur la dissuasion plutôt que sur l'affrontement militaire", note ainsi Aram Nerguizian, du Center for strategic and international studies (CSIS), auprès de l'AFP. Reste que dans cette zone, "la guerre peut survenir à n'importe quel moment", comme le rappelait ce dimanche sur LCI Jad Zahab, essayiste franco-libanais. Ce qui n'empêche pas le Hezbollah d'être l'un des groupes armés non-étatiques les plus puissants au monde.