Les frappes s'intensifient, Gaza coupée en deux, la Jordanie largue de l'aide... Le point sur la situation au Proche-Orient

Demandes de cessez-le-feu. Ces bombardements touchent durement les civils, y compris dans le sud du territoire. Le dernier bilan officiel du ministère de la Santé du Hamas comptabilise 9770 personnes tuées, dont la moitié sont des enfants, dans les bombardements israéliens contre Gaza depuis le début de la guerre.

Face à un bilan de plus en plus lourd, les dirigeants des principales agences de l'ONU ont publié un rare communiqué commun pour exprimer leur indignation. "Nous avons besoin d'un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Cela fait 30 jours. Trop c'est trop. Cela doit cesser maintenant", ont-ils écrit, appelant aussi le Hamas à libérer les plus de 240 otages emmenés dans la bande de Gaza le 7 octobre après son attaque sur le sol israélien qui a déclenché la guerre.

La Jordanie largue de l'aide médicale. Le roi de Jordanie Abdallah II a annoncé le largage tôt lundi matin d'une aide médicale d'urgence à Gaza, destinée à un hôpital de campagne jordanien. "Les membres intrépides de l'armée de l'air ont largué à minuit une aide médicale urgente à l'hôpital de campagne jordanien de Gaza", a déclaré le roi sur X (anciennement Twitter), ajoutant : "C'est notre devoir d'aider nos frères et sœurs blessés dans la guerre contre Gaza. Nous serons toujours là pour nos frères palestiniens".

"Aide humanitaire vitale". De son côté, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, dont le pays est opposé à un cessez-le-feu qui avantagerait selon lui le Hamas, a rappelé "l'engagement des États-Unis pour la livraison d'une aide humanitaire vitale" à Gaza, lors d'une visite impromptue à Ramallah, en Cisjordanie occupée. Il a aussi appelé à l'arrêt des "violences des extrémistes" contre les Palestiniens sur ce territoire qui a vu une résurgence de violences depuis le 7 octobre. Plus de 150 Palestiniens y ont été tués par des tirs de soldats ou de colons israéliens depuis le 7 octobre, selon l'Autorité palestinienne. De son côté, le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, devant Anthony Blinken, a dénoncé "la guerre de génocide" menée selon lui par Israël à Gaza.