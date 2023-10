Guerre Israël-Hamas : le point après une quatrième nuit de bombardements

La crainte de l'ouverture d'un second front au nord d'Israël plane dans tous les esprits. Voilà qu'il pourrait se concrétiser. Dans la soirée, des soldats de l'Armée de défense d'Israël ont "répondu à l'artillerie et au mortier en direction de l'origine de ces tirs en Syrie", indique un bref communiqué militaire publié peu après l'annonce "d'un certain nombre de tirs" à partir de l'autre côté de la ligne de démarcation. "Il semble qu'il s'agissait de tirs de mortiers", a précisé à l'AFP un porte-parole militaire interrogé sur la nature de ces premières frappes. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme, ONG basée au Royaume-Uni et qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie, ces tirs d'obus sont le fait de "factions palestiniennes travaillant avec le Hezbollah libanais".