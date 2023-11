Conférence humanitaire à Paris, Israël resserre l'étau sur la ville de Gaza... Le point sur la situation au Proche-Orient

Une conférence humanitaire sur Gaza s'ouvre à Paris. La France accueille jeudi, à l'initiative d'Emmanuel Macron, une "conférence humanitaire" pour tenter de débloquer l'aide vers Gaza, rendue quasi-impossible par les bombardements incessants d'Israël depuis l'attaque sanglante du Hamas du 7 octobre. Le gouvernement israélien ne sera toutefois pas représenté à cette réunion, même si le président français a échangé au téléphone avec Benyamin Nétanyahou mardi et lui parlera de nouveau après la conférence.

Les pays arabes ne seront a priori pas non plus représentés au plus haut niveau. L'Autorité palestinienne sera représentée par son Premier ministre et l'Égypte, qui contrôle à Rafah le seul point de passage vers Gaza qui ne soit pas tenu par Israël, enverra une délégation ministérielle. La conférence sera en revanche suivie de près par les organisations humanitaires, qui dénoncent sans relâche l'insuffisance des accès et l'impossibilité d'apporter de l'aide tant que se poursuivent les bombardements sur Gaza.

Israël resserre l'étau sur Gaza-ville. L'armée israélienne renforce son emprise sur le nord de Gaza, que des milliers de Palestiniens fuient vers le sud dans l'espoir de trouver un abri, après plus d'un mois de bombardements et d'un siège qui les prive de nourriture et d'eau. "Ils partent parce qu'ils comprennent que le Hamas a perdu le contrôle du nord et que la situation est plus sécurisée dans le sud", a affirmé mercredi soir le porte-parole de l'armée israélienne Daniel Hagari, ajoutant que le "couloir d'évacuation" ouvert pour quelques heures chaque jour depuis le 5 novembre vers le sud de Gaza serait de nouveau opérationnel jeudi.

Frappes israéliennes et américaines en Syrie. Alors qu'Israël craint une extension du conflit au nord de son territoire, où des échanges de tirs sont quotidiens avec les combattants du Hezbollah, groupe islamiste allié du Hamas et financé par l'Iran, l'Etat hébreu a procédé mercredi à des tirs sur des positions du mouvement en Syrie. Dans ces frappes, l'aviation israélienne a tué trois combattants pro-iraniens, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Mercredi, États-Unis ont de leur côté frappé une "installation de stockage d'armes" en Syrie liée selon eux à l'Iran, en réponse à des attaques contre des personnels américains qui se sont multipliées depuis le début de la guerre à Gaza.