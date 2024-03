Gaza est "dans une situation d'insécurité alimentaire grave", alertent les États-Unis

"100% de la population de Gaza" est menacée par la famine, alerte le secrétaire d'État américain Antony Blinken. Un constat fondé sur des données de l'ONU. La famine pourrait toucher d'ici le mois de mai le nord du territoire, estime l'ONU.

L'ensemble de la population de la bande de Gaza est au bord de la famine, alertent les Nations Unies et les États-Unis. Selon le secrétaire d'État américain Antony Blinken, qui cite les données de l'ONU, "100% de la population de Gaza est dans une situation d'insécurité alimentaire grave".

Il ajoute que "c'est la première fois qu'une population entière est ainsi classée". Alors qu'il est en déplacement ce mardi aux Philippines, le département d'État américain a annoncé qu'Antony Blinken se rendrait en Arabie saoudite mercredi et en Égypte jeudi pour des négociations. Le chef de la diplomatie américaine a souligné l'urgence d'acheminer plus d'aide humanitaire sur le territoire enclavé.

Famine d'ici le mois de mai dans le nord

Lundi, après la publication du rapport du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), l'ONU a déclaré que plus de 1,1 million de Gazaouis, soit plus de la moitié des habitants, sont confrontés à "une situation de faim catastrophique". C'est "le nombre le plus élevé jamais enregistré" par l'ONU. "Les Palestiniens de Gaza endurent des niveaux terribles de faim et de souffrance", a réagi lundi le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres.

Selon le rapport, la famine sévira d'ici le mois de mai dans le nord de la bande de Gaza, à moins que des mesures "urgentes" soient mises en place. La directrice adjointe de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, précise même : "Il est possible qu'elle sévisse déjà dans le nord, mais nous n'avons toujours pas été en mesure de le vérifier", faute d'accès à ces territoires.

"La communauté internationale devrait avoir honte de ne pas réussir à stopper" la famine imminente, s'est indigné sur le réseau social X le chef des Affaires humanitaires de l'ONU Martin Griffiths, en demandant aux autorités israéliennes "d'autoriser un accès complet et sans entrave" pour l'aide humanitaire.