Guerre Israël / Hamas : "Gaza est devenu un cimetière pour des milliers d'enfants", alerte l'UNICEF

En pleine nuit, après un raid aérien, Mohamed et ses enfants ont fui le nord de Gaza sans rien emporter. "Il y a eu des bombardements juste à côté de nous. Les enfants ont été projetés", raconte-t-il dans la vidéo en tête de cet article. Puis, pointant son petit garçon qu'il porte dans ses bras, il explique : "Lui, il a des éclats à la tête et aux mains". Mais les blessures ne sont pas toujours visibles. Malick, 4 ans, ne parle plus depuis que leur maison a été détruite. "Il montre le ciel toute la nuit, je le mets sur mes genoux. Je dois le prendre dans mes bras pour qu'il puisse dormir. Quand il a peur, il s'agrippe à moi", lance Mohamed.

Pour essayer de retrouver un peu de normalité, il y a un rendez-vous que Malick et ses frères ne manqueraient pour rien au monde. Dans un bâtiment où dorment des dizaines de familles, Ouissam organise des jeux et des activités pour les enfants. Il ne faut que quelques minutes pour que Malick retrouve le sourire. "Quand je me promène, ils viennent et demandent : 'est-ce qu'on va jouer ? Est-ce qu'il y a des jeux ? C'est devenu une habitude pour eux", assure le jeune homme. Pour finir la journée, un atelier dessin est organisé. Mais sur le papier, entre les maisons et les drapeaux, la guerre n'est jamais loin. Au feutre noir, certains ajoutent des balles et roquettes.