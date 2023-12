Israël resserre l'étau sur le sud, plus de télécommunications à Gaza... Le point sur la situation au Proche-Orient

L'armée israélienne, qui a annoncé la mort de trois de ses soldats, poursuit son déploiement dans le sud de la bande de Gaza. "Tous les services de télécommunications de la bande de Gaza" sont d'ailleurs à l'arrêt. Les informations de ces dernières 24 heures sur la situation au Proche-Orient.

Israël poursuit son offensive au sud de Gaza. L'armée israélienne a affirmé lundi agir "avec force" autour de la ville de Khan Younès, dans le sud, soumise à d'intenses bombardements et près de laquelle ses chars ont commencé à entrer. "Les combats et l'avancée au sol de l'armée israélienne dans la zone de Khan Younès ne permettent pas aux civils de se déplacer sur l'axe (routier) Salaheddine, dans le nord et l'est de la ville", a précisé l'armée dans un communiqué. Cette partie de la route qui traverse du nord au sud le petit territoire côtier "constitue un champ de bataille et il est extrêmement dangereux de s'en approcher".

Plus de télécommunications à Gaza. La compagnie palestinienne des télécommunications, Paltel, a annoncé lundi soir que "tous les services de télécommunications de la bande de Gaza" étaient à l'arrêt, en raison "d'une coupure des principaux réseaux de fibre du côté israélien". Les télécommunications ont déjà été coupées deux fois dans la bande de Gaza, la première fois le 27 octobre lorsque l'armée israélienne avait lancé ses opérations au sol dans le nord du territoire palestinien. La seconde, le 16 novembre, par manque de carburant pour alimenter les générateurs de la compagnie.

"Un scénario encore plus infernal sur le point de se réaliser à Gaza"

Trois soldats israéliens tués. L'armée israélienne a annoncé lundi que trois de ses soldats étaient morts la veille dans les combats à Gaza, portant à 75 le nombre de militaires tués depuis le début de l'offensive terrestre le 27 octobre.

Nouveau bilan du Hamas. Le ministère de la Santé du mouvement islamiste palestinien indique que les bombardements israéliens ont fait 15.899 morts depuis le début de la guerre le 7 octobre, à 70% des femmes et des Palestiniens de moins de 18 ans. 42.000 blessés ont également été recensés par cette même source.

Les raisons de l'échec de la poursuite de la trêve. Un responsable américain a estimé lundi que la reconduite de la trêve à Gaza a échoué parce que le Hamas refuse que les femmes otages témoignent. "Ils ne veulent pas que ces femmes racontent ce qui leur est arrivé pendant leur détention", a déclaré à la presse Matthew Miller, porte-parole du département d'État. Les enquêteurs israéliens ont jusqu'ici recueilli "plus de 1500 témoignages choquants et pénibles", a déclaré une policière la semaine dernière au Parlement israélien, évoquant "des filles déshabillées au-dessus et au-dessous de la taille" et rapportant le témoignage du viol collectif, de la mutilation et du meurtre d'une jeune femme.

La nouvelle mise en garde de l'ONU. Un "scénario encore plus infernal" se profile dans la bande de Gaza, a alerté une responsable de l'ONU. Depuis la reprise des combats le 1ᵉʳ décembre, "les opérations militaires israéliennes se sont étendues au sud de Gaza, forçant des dizaines de milliers d'autres personnes à fuir dans des espaces de plus en plus concentrés, avec un besoin désespéré de nourriture, d'eau, d'abris et de sécurité", a averti Lynn Hastings, coordinatrice humanitaire de l'ONU pour les Territoires palestiniens. "Les conditions nécessaires pour fournir de l'aide à la population de Gaza n'existent pas. Si c'est possible, un scénario encore plus infernal est sur le point de se réaliser, auquel les opérations humanitaires ne pourront peut-être pas répondre."