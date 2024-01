Frappes intenses, sort des otages, 100 jours… Le point sur la situation au Proche-Orient

La guerre entre Israël et le Hamas a franchi le cap du 100ᵉ jour dimanche 14 janvier. Une vidéo de trois otages a été diffusée par le mouvement terroriste. Les principales informations de ces dernières 24 heures.

Les combats se poursuivent à Gaza. Alors que le conflit a franchi dimanche 14 janvier le cap des 100 jours, l'armée israélienne a continué de bombarder la bande de Gaza. Plus de 60 Palestiniens ont été tués dans des bombardements israéliens "intenses" menés dans la nuit de dimanche à lundi, selon un communiqué du gouvernement du Hamas. Tsahal dit concentrer désormais ses opérations sur la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza où sont massés des centaines de milliers de civils déplacés par les combats.

Les bombardements israéliens causent de nombreuses victimes dans la bande de Gaza et le ministère de la Santé du Hamas avance un chiffre de 23.843 personnes décédées et de plus de 60.300 blessés depuis le 7 octobre. Manque d'eau, de nourriture, de matériel médical... Les civils palestiniens subissent des conditions humanitaires très difficiles et sont contraints de fuir vers le sud, tandis que l’Égypte voisine refuse de les accueillir.

Le sort des otages incertain. Hier soir, au 100ᵉ jour de la guerre, le Hamas a diffusé une vidéo montrant trois otages israéliens en vie, deux hommes et une femme, retenus dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Cette vidéo ne donne aucune indication sur la date à laquelle elle a été filmée. Les trois otages y demandent en hébreu aux autorités israéliennes d'agir pour leur libération. Pendant ce temps, des milliers de personnes se sont rassemblées à Tel-Aviv pour diffuser des messages de soutien et appeler à la libération des otages encore aux mains du Hamas et des marches ont eu lieu dimanche en Europe, comme à Paris, à Londres ou à Berlin.

Mais le sort de ces prisonniers, dont on ne sait rien du lieu de leur captivité, est de plus en plus incertain à mesure que les jours passent et que la guerre s’éternise. Le porte-parole de la branche armée, a affirmé dimanche à la télévision que "beaucoup" d'otages avaient "probablement été tués récemment" et a imputé "la pleine responsabilité" de leur sort à Israël. "Le sort de nombreux otages est inconnu depuis les semaines récentes, et les autres sont tous entrés dans le tunnel de l'inconnu" a déclaré Abou Obeida, dans une allocution télévisée.

Le conflit s’externalise. Par ailleurs, la peur que le conflit prenne une réelle dimension régionale est bien présente. Dimanche, les médias Houthis au Yémen ont fait état de nouvelles "frappes américano-britanniques" menées contre la cité portuaire de Hodeida, contrôlée par les rebelles. Une information démentie par Washington. "Des frappes aériennes de l'agresseur américano-britannique ont touché Hodeida", a rapporté le site Ansar Allah après des frappes menées vendredi et samedi par Washington et Londres en riposte aux attaques de navires en mer Rouge des Houthis, en "solidarité" avec les Palestiniens de Gaza. De nombreux observateurs craignent à présent l'escalade, alors que le mouvement des Houthis fait partie de "l'axe de la résistance" établi par l'Iran, qui réunit dans la région des groupes hostiles à Israël, comme le Hezbollah libanais et des groupes armés en Irak et en Syrie.