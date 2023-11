Hôpitaux bombardés à Gaza, bilan israélien revu à la baisse... Le point sur la situation au Proche-Orient

Le bilan israélien revu à la baisse. Plus d'un mois après le début de la guerre déclenchée par l'attaque sanglante lancée sur son sol par le Hamas le 7 octobre, Israël a revu à la baisse, à environ 1200 morts, en majorité des civils, le bilan de cette attaque. "Il s'agit d'une estimation actualisée", a indiqué Lior Haiat, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères vendredi à l'AFP, sans fournir d'explication sur le nouveau chiffre. "Ce chiffre inclut les travailleurs étrangers et les personnes d'autres nationalités" qui ont été tués dans les attaques du 7 octobre sur le territoire israélien, précise vendredi soir un communiqué séparé du ministère des Affaires étrangères. "Ce bilan n'est pas définitif, il s'agit d'une nouvelle estimation qui peut encore évoluer en fonction de l'identification des corps", ajoute ce communiqué.

Plusieurs hôpitaux touchés par des frappes. Margaret Harris, porte-parole de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), a confirmé ce vendredi matin que l'hôpital al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza, avait bien été bombardé. Le Hamas a annoncé de son côté que 13 Palestiniens ont été tués et des dizaines d'autres blessés dans ce bombardement. En plus de l'hôpital Al-Shifa, une autre frappe a touché un second hôpital de Gaza, a également confirmé cette responsable de l'agence onusienne. Selon des propos rapportés par l'agence Reuters, l'hôpital Rantissi, au nord du territoire, aurait subi par ailleurs des "bombardements importants", indique cette responsable de l'agence onusienne.

Le système de santé de Gaza "à genoux". Le système de santé de la bande de Gaza est "à genoux", a alerté vendredi le patron de l'OMS devant le Conseil de sécurité de l'ONU, notant que la moitié des 36 hôpitaux de l'enclave ne fonctionnaient "plus du tout". "La situation sur le terrain est impossible à décrire : des couloirs d'hôpitaux où s'entassent blessés, malades et mourants, des morgues qui débordent, des chirurgies sans anesthésie, des dizaines de milliers de personnes réfugiées dans les hôpitaux", a lancé Tedros Adhanom Ghebreyesus, comptabilisant "plus de 250 attaques" sur des établissements de santé à Gaza et en Cisjordanie depuis le début de la guerre.

La destruction des hôpitaux à Gaza doit cesser, a de son côté demandé le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Gaza vendredi, soulignant que le système de santé avait désormais atteint un "point de non-retour" mettant en danger la vie de milliers de personnes. "La vie de milliers de civils, de patients et de membres du personnel médical est en danger", a déclaré dans un communiqué William Schomburg, chef de la sous-délégation du CICR.