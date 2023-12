Israël étend ses opérations, avions britanniques pour repérer les otages... Le point sur la situation au Proche-Orient

L'armée israélienne a annoncé dimanche soir étendre ses frappes à toute la bande de Gaza. De son côté, le Royaume-Uni va effectuer des vols de surveillance au-dessus de Gaza pour aider à localiser les otages, une décision "condamnée" par le Hamas. Les informations de ces dernières 24 heures sur la situation au Proche-Orient.

L'armée israélienne étend ce lundi matin ses opérations dans la bande de Gaza. "L'armée israélienne continue d'étendre son opération terrestre contre le Hamas dans l'ensemble de la bande de Gaza", a déclaré son porte-parole, Daniel Hagari. "L'armée opère partout où le Hamas a des bastions." Les soldats israéliens s'étaient jusqu'ici surtout concentrés sur le nord de la bande de Gaza.

Frappe sur un hôpital. Dans la nuit de dimanche à lundi, une frappe sur une entrée de l'hôpital Kamal Adwan, situé dans le nord de Gaza, a fait plusieurs morts, selon l'agence palestinienne Wafa. Le gouvernement du Hamas a accusé l'armée israélienne d'une "grave violation" du droit humanitaire international.

Des crimes de guerre ? La CPI va enquêter

Le Royaume-Uni à la recherche des otages. Les Britanniques vont effectuer des vols de surveillance au-dessus d'Israël et de Gaza pour aider à localiser les otages, a annoncé le ministère de la Défense britannique. "Pour soutenir les opérations de libération d'otages, le ministère britannique de la Défense effectuera des vols de surveillance au-dessus de la Méditerranée orientale, y compris dans l'espace aérien au-dessus d'Israël et de Gaza", écrit-il. Ces avions "ne seront pas armés" et "n'auront pas de rôle de combat", mais auront "pour seule mission de localiser les otages". Une décision condamnée par le Hamas, qui appelle "la Grande-Bretagne à revenir" dessus.

La Cour pénale internationale (CPI) va "intensifier" ses enquêtes. Le procureur en chef de la CPI a promis dimanche que la Cour intensifierait ses efforts pour enquêter sur d'éventuels crimes de guerre. "Les allégations crédibles de crimes de guerre durant ce conflit doivent faire l'objet d'un examen et d'une enquête menés de façon indépendante", a déclaré Karim Khan, à l'issue d'une visite en Israël et dans les territoires palestiniens. "Mes services vont intensifier leurs efforts afin d'avancer dans leurs enquêtes."

Incidents en mer Rouge

Nouveau bilan du Hamas. Le ministère de la Santé du mouvement islamiste palestinien fait désormais état de 15.523 morts depuis le 7 octobre. À 70%, les Palestiniens tués à Gaza sont des femmes et des enfants, a précisé son porte-parole, Ashraf al-Qidreh, qui a également fait état de 41.316 blessés.

Le message du pape. Ce bilan s'est aggravé depuis la fin de la trêve, la semaine dernière, ce qui "attriste" le pape François. "En Israël et Palestine, la situation est grave", a-t-il exprimé dans un texte lu dimanche par un assistant assis à ses côtés. "Cela attriste que la trêve soit rompue. Cela signifie mort, destruction, misère. Beaucoup d'otages ont été libérés, mais tant d'autres sont encore à Gaza. Nous pensons à eux, à leurs familles qui avaient une lueur d'espoir de pouvoir serrer dans leurs bras leurs êtres chers." Il a par ailleurs souhaité que "les parties impliquées puissent parvenir au plus tôt à un nouvel accord de cessez-le-feu".

Des navires israéliens ciblés en mer Rouge. Les rebelles Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont déclaré dimanche avoir mené une "opération contre deux navires israéliens dans le détroit de Bab al-Mandab", une voie navigable stratégique reliant la mer Rouge au golfe d'Aden, ciblant le premier avec un "missile et le second navire avec un drone". Ils ont précisé qu'ils continueraient à cibler les navires israéliens "jusqu'à ce que l'agression israélienne contre nos frères de la bande de Gaza cesse".

La réponse des États-Unis. Peu de temps après, un destroyer américain a abattu trois drones en portant assistance aux navires visés en mer Rouge, a indiqué le Commandement militaire américain au Moyen-Orient (Centcom). "Il y a eu quatre attaques contre trois navires commerciaux distincts opérant dans les eaux internationales du sud de la mer Rouge", a affirmé le Cencom dans un communiqué. "Le destroyer de classe Arleigh-Burke USS CARNEY a répondu aux appels de détresse des navires et leur a fourni de l'aide", abattant trois drones qui se dirigeaient vers le navire de guerre au cours de la journée.