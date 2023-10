Gaza, kibboutz, Soukkot, pogrom : les mots à connaître pour comprendre la guerre entre Israël et le Hamas

La ville de Gaza et le territoire de la bande de Gaza se situent entre Israël et l'Égypte, en bordure de Méditerranée. Sous administration égyptienne à partir de 1948, Gaza passe sous occupation israélienne en 1967, à l'issue de la guerre des Six-Jours. Alors qu'Israël y favorise l'implantation de colonies juives, Gaza est le théâtre en 1987 d'un soulèvement populaire baptisé Intifada.

C'est à partir de là que le Hamas voit le jour, et qu'il s'implante fortement à Gaza, avec le Fatah et le Jihad islamique, d'autres organisations islamistes. Leur but est de faire échouer le processus de paix entamé avec les accords d'Oslo et du Caire en 1993 et 1994 et donnant au territoire de Gaza une certaine autonomie.

Une nouvelle Intifada en 2000 et la forte insécurité qui règne dans le territoire pousse Israël à retirer de Gaza, en 2005, ses colons et soldats. Le Hamas décide alors de participer au processus politique palestinien, qu'il boycottait jusque-là : il remporte de nombreuses élections et s'implante au Parlement.

Mais s'ensuivent des heurts inter-palestiniens avec le Fatah qui feront plus de 600 morts et se termineront en 2007. À la suite de ces affrontements, le Hamas prend définitivement le pouvoir à Gaza pendant que le Fatah conserve son leadership en Cisjordanie. La guerre entre les deux mouvements conduit l'Égypte et Israël à fermer leurs frontières avec la petite bande de terre. Une décision qui conduira aussi au blocus économique du territoire et à plusieurs guerres entre Gaza et Israël, en 2008, 2012, 2014, 2021 et 2023.