Gaza : la France a-t-elle refusé de voter à l'ONU un texte appelant à un cessez-le-feu humanitaire ?

Les résolutions "sont des expressions formelles de l'opinion ou de la volonté des organes des Nations unies. Elles concernent en général des questions de fond", précise le site de l'ONU. Le texte auquel fait référence Juan Branco est un projet de résolution que le Conseil de sécurité a été invité à étudier le 16 octobre, à New York. Il est important de souligner en préambule que ce document, dont nous trouvons des reproductions en ligne, a été soumis par la Russie.

Le projet de résolution "appelle à un cessez-le-feu humanitaire immédiat, durable et pleinement respecté", puis "condamne fermement toutes les violences et hostilités dirigées contre les civils ainsi que tous les actes de terrorisme". On observe également qu'il "demande la libération sécurisée de tous les otages" et "appelle à la fourniture et à la distribution sans entrave de l'aide humanitaire". Un dernier paragraphe vise à acter que les Nations unies restent mobilisées pour s'assurer du sort des populations civiles et de leur accès à une aide humanitaire