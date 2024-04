Gaza : les chars israéliens se retirent de l'hôpital Al-Shifa après deux semaines d'offensive

L'armée israélienne a confirmé lundi le retrait de ses chars de l'hôpital d'Al-Shifa, annonçant "la fin" des opérations qui avaient débuté il y a deux semaines. Selon l'OMS, 21 patients sont décédés lors de cette offensive visant l'établissement de santé.

La fin de l'offensive à l'hôpital d'Al-Shifa. L'armée israélienne a annoncé lundi "la fin" de l'offensive débutée il y a deux semaines dans la zone du plus grand complexe hospitalier du territoire palestinien assiégé. Quelques heures plus tôt, le Hamas avait déjà fait état du retrait des chars israéliens, des témoins et un journaliste de l'AFP précisant que les véhicules étaient couverts par des tirs d'artillerie et des frappes aériennes.

Encore une centaine de patients dans l'hôpital

Le ministère de la Santé du Hamas affirme dans un communiqué que les dégâts matériels sont "très importants" sur l'ensemble des bâtiments et que "des dizaines" de corps ont été retrouvés dans les décombres. Selon un médecin interrogé par l'AFP, plus de 20 cadavres y ont été récupérés. D'après lui, certains se sont fait rouler dessus par les véhicules militaires en train de se retirer.

L'armée israélienne, qui accuse les combattants du mouvement islamiste palestinien de se cacher dans les hôpitaux, avait lancé le 18 mars ce qu'elle avait décrit comme une "opération précise" contre Al-Shifa, après une première offensive en novembre. Elle assure avoir depuis "éliminé environ 200 terroristes" dans le secteur.

Dimanche 31 mars, le directeur de l'Organisation mondiale de la Santé, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait indiqué que 21 patients de l'hôpital Al-Shifa étaient morts depuis le début de l'opération israélienne. Selon lui, il reste dans cet hôpital 107 patients, dont quatre enfants et 28 malades dans un état critique.