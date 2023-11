Un jeune prisonnier palestinien a-t-il fait semblant d'avoir eu les bras cassés lors de sa détention en Israël ?

Mohammed Nazal, un jeune prisonnier palestinien libéré mardi, affirme avoir été battu au cours de son incarcération. Des comptes israéliens répondent que l'enfant aurait simulé ses blessures. Nous avons vérifié cette affirmation.

Depuis plus d'un mois, la sphère pro-israélienne conteste la réalité de certaines victimes civiles à Gaza à renfort de fausses informations. Cette fois-ci, c'est la parole d'un prisonnier palestinien qu'elle questionne. Après sa libération dans le cadre de la trêve approuvée par le Hamas et Israël, Mohammed Nazal affirme ce mercredi 29 novembre avoir eu les mains fracturées au cours de son incarcération. Une parole remise en doute par des comptes israéliens, qui l'accusent de simuler ses blessures.

Fractures aux doigts, pas au bras

"Des images de vidéosurveillance montrent Mohammed Nazal quittant la prison et montant dans le bus avec deux bras en parfait état", écrit par exemple le ministère des Affaires étrangères israélien ce jeudi 30 novembre. "Soit la Croix-Rouge lui a cassé les mains pendant le transfert, soit il s'agit d'une histoire de propagande, ce qu'ils savent faire", ironise-t-il sur le réseau social X. Un message accompagné de deux contenus. À gauche, son départ de la prison en Israël, filmé par la vidéosurveillance. Les bras le long de son corps, il n'a aucun pansement et ne se tient pas le bras. À droite, le garçon avec les deux mains bandées.

Mohamed Nazal, ce jeune prisonnier-palestinien, est accusé de simuler ses blessures, le 28 novembre 2023

"La propagande tourne mal. Mohammed Nazal a été libéré de prison en Israël avec les deux bras intacts, comme vous pouvez le voir sur la gauche", relève un compte pro-Israël en commentaire de la vidéo, vue des millions de fois. De quoi pousser les internautes à dénoncer une supercherie. "Du Pallywood en flagrant délit", écrit un compte, en référence à cette rumeur dont nous vous parlions ici, selon laquelle les réseaux palestiniens mettraient en scène des victimes dans la bande de Gaza pour donner une mauvaise image d'Israël à l'international.

Face à ces assertions, des radios et un dossier médical présentés comme ceux du jeune garçon ont rapidement émergé sur les réseaux sociaux. Les radios montrent des doigts cassés et fracturés. Mais que sait-on de leur authenticité ? Selon nos recherches, ces documents viennent du média arabophone Misbar. Dans un article à ce sujet, le média indique avoir obtenu les fichiers auprès de la famille de Mohammed Nazal et les avoir fait confirmer par le complexe médical palestinien de Ramallah, où les examens médicaux ont été effectués et ont révélé "des fractures aux doigts, en particulier à l'index et au pouce des deux mains".

Des documents dont l'authenticité ne peut pas être remise en question. Le site, présenté comme une "plateforme indépendante", est crédible. S'il est financé par une boite de production qatarie et qu'il défend une ligne éditoriale pro-Palestine, il n'a pas partagé de fausses informations au sujet du conflit. Sur son site, la plateforme vérifie des informations venues aussi bien du média russe Russia Today que de la chaîne arabe Al Jazeera. Par ailleurs, les documents publiés affichent tous un numéro d'identification qui coïncide avec celui de Mohammed Nazal qui figure dans les registres israéliens, comme le prouve l'image ci-dessous.

En haut, le numéro d'identification de Mohammed Nazal selon les registres israéliens. En bas, un dossier médical qui lui appartiendrait.

Mais comment savoir à quand remontent les fractures ? Le rapport publié par Misbar recommande une "fixation chirurgicale" pour corriger les doigts cassés et laissés "sans traitement pendant plusieurs jours". Par ailleurs, sur les images publiées dès le soir de sa libération, au sortir du camion de la Croix-Rouge, le garçon a déjà des bandages aux mains. Dans une vidéo publiée par le média pro-Palestine Al Jazeera à son arrivée à Ramallah, Mohammed Nazal indique immédiatement que les médecins de la Croix-Rouge ont pris en charge ses doigts cassés. Interrogé par TF1info, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) n'a pas souhaité confirmer cette information. L'institution d'aide humanitaire, qui joue le rôle d'intermédiaire neutre dans ce conflit, entretient un dialogue avec chaque autorité détentrice. Raison pour laquelle elle "ne s'exprime pas publiquement sur des cas individuels".

Comment se passe la libération d'otages ? La Croix-Rouge répond sur LCI

En résumé, le dossier médical du jeune homme, dont les éléments laissent penser qu'il est authentique, montre qu'il a bien souffert d'une blessure aux pouces des deux mains et à un index. Ses autres doigts sont restés intacts. Ni le poignet, ni le bras entier n'ont été touchés, ce qui justifie que le jeune homme puisse marcher les bras ballants sur les images de la vidéosurveillance. Quant à savoir si ces blessures ont été provoquées par des geôliers israéliens ou si elles résultent d'un accident, impossible pour l'heure de le savoir.

