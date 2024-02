Offensive à Rafah : sous la pression internationale, Nétanyahou demande à l'armée un plan d'"évacuation" des civils

Le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a demandé à son armée de lui soumettre un "plan combiné" d'"évacuation" des civils de Rafah et de "destruction" du Hamas. Cette ville du sud de la bande de Gaza s'attend à une offensive terrestre de l'Etat hébreu. Depuis plusieurs jours, des voix s'élèvent pour éviter un "désastre" dans la ville devenue le dernier refuge de dizaines de milliers de Gazaouis.

Benyamin Nétanyahou se résigne à prendre en compte la problématique des civils à Rafah. Le Premier ministre israélien, qui a ordonné à son armée de préparer une offensive sur la grande ville du sud de la bande de Gaza, souhaite désormais un "plan combiné". Une réponse à la pression internationale qui, depuis le début de la semaine, mettait en garde Israël concernant le sort des réfugiés.

"Il est impossible d'atteindre l'objectif de la guerre sans éliminer le Hamas et en laissant quatre bataillons du Hamas à Rafah. A l'inverse, il est clair que toute activité (militaire) intense à Rafah requiert que les civils évacuent les zones de combat", a expliqué le cabinet de "Bibi". Et le communiqué de préciser que, dans ce contexte, le Premier ministre a ordonné aux forces et aux responsables de la sécurité israéliens de soumettre à son cabinet "un plan combiné pour évacuer la population et détruire les bataillons" du Hamas.

"La riposte à Gaza est excessive", selon Joe Biden

Si le gouvernement lâche – un peu – du lest, c'est notamment car la pression internationale s'est accentuée au fil des jours à l'approche d'une opération terrestre à Rafah. Jeudi, Washington a averti d'un "désastre" et assuré ne pas soutenir une opération "sans une planification sérieuse" d'Israël pour y protéger les civils. "Je pense, comme vous savez, que la riposte à Gaza, dans la bande de Gaza, a été excessive", a reconnu Joe Biden. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est aussi dit "alarmé" par une telle opération qui, selon lui, "aggraverait de façon exponentielle l'actuel cauchemar humanitaire dont les conséquences régionales sont déjà incalculables".

Environ 1,3 million de Palestiniens, soit plus de la moitié de la population totale de la bande de Gaza, s'entassent dans la dernière ville du sud avant la frontière, fermée, avec l'Egypte. La population de la ville a quintuplé en quelques mois, faisant craindre un bain de sang en cas d'offensive militaire israélienne massive.