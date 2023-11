Qui est Ahed Tamimi, la jeune militante palestinienne arrêtée par Israël ?

Alors qu'elle témoignait à travers le monde de ses mois passés en détention en 2018, les accusations en Israël d'une famille qui "exploite" ses enfants à des fins politiques n'avaient pas tardé à surgir. Son père, Bassem Tamimi, est en effet un activiste pacifique de longue date. Régulièrement à la tête de manifestations contre la répression israélienne, il a été emprisonné plusieurs années par Israël. Il a notamment eu l'occasion d'expliquer que sa fille a été marquée par les récits d'incursions et d'arrestations des forces israéliennes, et affirme que la famille compte plusieurs "martyrs", dont l'oncle et la tante d'Ahed. Selon son épouse, il a été arrêté le 20 octobre dernier alors qu'il rentrait de voyage et, depuis, sa famille "n'a aucune nouvelle".

"Ma famille ne m'a jamais instrumentalisée", assurait de son côté l'adolescente dans une interview à l'AFP en 2018. "Je suis assez mûre et je suis consciente de la cause (palestinienne). Je sais quelles sont les conséquences lorsqu'on choisit ce chemin. Je ne suis pas une enfant".