Potentiel accord sur des otages, les hôpitaux au centre des préoccupations... Le point sur la situation au Proche-Orient

Vers un accord sur des otages ? Le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a évoqué dimanche 12 novembre la possibilité d'un accord potentiel visant à libérer des otages retenus par le Hamas dans la bande de Gaza, lors d'une interview à NBC. "Y a-t-il un accord potentiel ?", lui a demandé la journaliste. "Cela se pourrait", a-t-il répondu, "mais, je pense, le moins je m'exprime sur le sujet, plus j'augmente les chances que cela se matérialise", a-t-il déclaré, précisant que les choses progressaient grâce à la pression militaire israélienne. "Nous n'étions pas du tout proches (d'un accord) jusqu'à ce que nous commencions les opérations au sol. Mais à la minute où nous avons commencé les opérations au sol, les choses ont commencé à changer."

Les combats toujours en cours à al-Chifa. Comme depuis plusieurs jours, des combats font rage autour de l'hôpital al-Chifa, le plus grand de la bande de Gaza. Le vice-ministre de la Santé du gouvernement du Hamas a affirmé dimanche qu'une frappe aérienne israélienne y avait "entièrement détruit" le bâtiment du service des maladies cardiaques. Israël nie délibérément cibler les hôpitaux, et accuse le Hamas d'utiliser ces installations, ou les tunnels situés sous celles-ci, comme cachettes, ce que le mouvement islamiste palestinien dément. L'Union européenne a d'ailleurs condamné dimanche "l'utilisation par le Hamas d'hôpitaux et de civils comme boucliers humains", tout en appelant Israël à une "retenue maximale" afin de protéger les civils.