Guerre Israël-Hamas : qui est Mia Schem, l'otage franco-israélienne libérée ce jeudi

Mia Schem, une Franco-israélienne de 21 ans enlevée par le Hamas le 7 octobre, a retrouvé sa liberté. Elle figure parmi les deux otages relâchés ce jeudi après-midi par le groupe islamiste palestinien dans le cadre de la trêve négociée avec Israël. Pour sa famille, qui a multiplié les appels pour libérer la jeune femme, c'est la fin d'une longue attente de 55 jours.

Après des semaines de captivité, Mia Schem est libre. La Franco-israélienne de 21 ans, enlevée par le Hamas lors de l'attaque sanglante contre Israël le 7 octobre dernier, fait partie des otages libérés ce jeudi, après une nouvelle prolongation de la trêve.

La jeune femme, qui apprend le métier de tatoueuse, avait été kidnappée alors qu'elle participait au festival de musique Supernova, dans le désert, à proximité de la bande de Gaza. La fête avait tourné à la scène de carnage, faisant plus de 250 morts. Mia Schem avait alors envoyé un message à l'un de ses amis, présents également sur place : "Ils nous tirent dessus. S’il te plaît, viens nous sauver !", a raconté sa mère Keren à France 24.

Aux côtés d'autres amis, sa fille aurait tenté de prendre la fuite à bord d'une voiture lorsque les premières roquettes ont commencé à tomber sur le site. Mais les combattants du Hamas auraient alors visé les pneus du véhicule pour obliger le groupe à descendre, avant de les pourchasser. "Lorsqu’elle a envoyé son dernier message, elle était blessée. Certains disent à l’épaule, d’autres à la jambe", avait indiqué sa mère au site.

"La France doit se mobiliser"

Quelques jours plus tard, elle a pu obtenir des nouvelles parcellaires de sa fille, qui figure parmi les rares otages dont le mouvement islamiste ait fourni des preuves de vie : la jeune femme blonde apparaissait dans une courte vidéo diffusée le 16 octobre dernier, blessée au bras droit, barré de points de suture, et le regard exténué. Au cours de la séquence d'un peu plus d'une minute, on apercevait notamment des mains gantées enrouler un bandage autour de la plaie. Mia Schem y expliquait se trouver "à Gaza" et implorait que "l'on me rende le plus rapidement possible à ma famille, à mes parents et à mes frères et sœurs". Elle indiquait aussi avoir été opérée trois heures durant pour son bras, dans l'enclave palestinienne. Une diffusion à laquelle Emmanuel Macron avait réagi avec virulence, dénonçant une mise en scène qualifiée d'"ignominie".

Quant à sa famille, elle avait été soulagée de savoir Mia en vie, mais très inquiète pour son état de santé. Depuis sa disparition, elle n'a cessé d'appeler à ce que la Franco-israélienne soit libérée. Sa mère avait notamment accordé une interview au 20H de TF1 début novembre, à l'occasion d'un déplacement en France pour demander aux autorités d'agir. "À chaque minute, elle peut mourir. Je ne sais pas où elle est détenue, je ne sais pas si elle peut respirer, si elle est dans un tunnel", avait-elle insisté, appelant Paris à "se mobiliser pour ses ressortissants".

"Vous pouvez voir dans ses yeux qu’elle appelle à l’aide. C’est pourquoi nous devons faire tout ce que nous faisons en ce moment pour la ramener", avait aussi exhorté son frère, Ilaï, sur LCI. Quant à son père David, il avait appelé Emmanuel Macron à "tout faire pour la libérer", assurant "faire confiance" au président français, "avec l'État d'Israël", "pour ramener les otages".

L'espoir ravivé

Depuis le début de la trêve en cours entre Israël et le Hamas, débutée vendredi 24 novembre et prolongée à plusieurs reprises, la famille de Mia Schem n'a cessé d'espérer que la jeune femme puisse, elle aussi, être relâchée, aux côtés des quelque 70 otages israéliens libérés en moins d'une semaine. "Toutes les informations que j'ai, c'est qui est sur la liste et qui ne l'est pas. Ce n'est que quelques heures avant la libération que l'on sait", avait expliqué mardi Keren Schem à BFMTV. Elle indiquait ne pas savoir si sa fille était toujours vivante, mais malgré tout, "je dois être forte parce que lorsqu'elle sera libérée, je devrais prendre soin d'elle", déclarait-elle. "Je n'ai pas le temps de tomber en morceaux."

Les négociations des dernières heures avaient ravivé les espoirs de la famille. Israël avait annoncé tôt ce jeudi avoir reçu une nouvelle liste d'otages qui devaient être libérés dans la journée, tandis qu'une source au sein du Hamas avait annoncé que le mouvement relâcherait "10 Israéliens, dont deux ont également la nationalité russe".

Depuis le début de la trêve, seuls trois otages mineurs franco-israéliens ont été libérés. Erez et Sahar Kalderon, 12 et 16 ans, ainsi qu'Eitan Yahalomi, 12 ans, ont été relâchés lundi. Quatre Français sont toujours portés disparus depuis l'attaque du 7 octobre, dont Ofer, le père d'Erez et Sahar. Paris "ne relâchera pas ses efforts" jusqu'à ce que "tous les otages" retrouvent la liberté, a promis la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna, qui a rappelé que "la priorité numéro 1 de la France" était "de faire libérer tous nos compatriotes" encore aux mains du mouvement palestinien. La trêve doit en théorie prendre fin vendredi matin, à 7h locales (6h à Paris).