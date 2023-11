Guerre Israël-Hamas : qui sont les 12 nouveaux otages libérés mardi ?

Pour la cinquième journée consécutive, le Hamas a libéré plusieurs otages. Douze d'entre eux ont été remis à la Croix-Rouge, qui les a conduits jusqu'en Israël. TF1info résume ici ce que l'on sait de ces dix Israéliennes et deux ressortissants thaïlandais.

Ce sont bien dix Israéliennes, dont une mineure, qui ont été libérées ce mardi soir, après 53 jours de captivité dans la bande de Gaza. Toutes avaient été kidnappées le 7 octobre dernier dans des localités proches de l'enclave palestinienne, lors du raid meurtrier du Hamas. La moitié d'entre elles proviennent du même kibboutz de Nir Oz, comme les onze libérés la veille, qui comprenaient trois enfants français.

Celles du kibboutz de Nir Oz

Ditza Heimann, 84 ans, faisait partie de ces habitants du kibboutz de Nir Oz, attaqué le matin du 7 octobre par des militants du Hamas, qui ont fait des dizaines de morts et environ 80 captifs dans la communauté. Nir Oz est à moins de deux kilomètres de la barrière de sécurité qui sépare l'enclave palestinienne de Gaza. C'est là aussi qu'a été enlevée Tamar Metzger, 78 ans, libérée ce soir, mais dont le mari Yoram, âgé de 80 ans, est resté en captivité.

Ada Sagi, qui a, elle aussi, pu regagner Israël ce soir, a été citée plusieurs fois par les médias israéliens depuis le raid meurtrier du 7 octobre. Âgée de 75 ans, née à Tel Aviv de parents polonais rescapés de la Shoah, cette mère de trois enfants avait appris l'arabe pour se faire des amis parmi ses voisins palestiniens, et en avait enseigné des rudiments à d'autres habitants.

Ofelia Roitman est née en Argentine il y a 77 ans, où elle avait notamment dirigé une école juive. Le 7 octobre à 9h37, sa famille avait reçu un dernier message de sa part : "S’il vous plaît, envoyez de l’aide, les Palestiniens sont ici". Quand les soldats israéliens avaient fouillé sa maison quelques heures plus tard, il n'y avait pas de trace de l'ancienne enseignante et éducatrice, qui vivait à Nir Oz depuis son arrivée en Israël en 1985. Aucun indice de lutte n'avait été relevé, ce qui avait donné l'espoir à ses enfants qu'elle était en vie, mais ils n'avaient eu aucun signe de vie depuis.

Meirav Tal, 54 ans, a été enlevée à Nir Oz avec son compagnon Yair Yaakov, le père de deux frères libérés ce lundi. Or et Yagil étaient eux chez leur mère au moment du raid, dans une maison distincte du même kibboutz, et ont été enlevés séparément. Yair Yaakov avait tenté en vain de bloquer la porte de l'abri défensif de sa maison, que les terroristes avaient finalement fait céder à la grenade.

Trois femmes d'une même famille enlevées à Nir Yitzhak

Mia (ou Maya) Leimberg est la seule mineure parmi les dix otages israéliennes libérées ce mardi soir. Âgée de 17 ans, elle avait été enlevée avec sa mère Gabriela, 59 ans, et sa cousine Clara Marman, 62 ans. Les trois femmes sont natives de Jérusalem, et se trouvaient à Nir Yitzhak lors du raid meurtrier du Hamas. Gabriela est directrice de la ferme d’Eyal, un ranch écologique pour adultes autistes à Jérusalem.

Le kibboutz de Nir Yitzhak, fondé en 1949, se situe face au sud de la bande de Gaza, à moins de 5 km du point de passage de Kerem Shalom, par lequel les ex-otages sont revenues en Israël ce mardi soir. Des photographies réalisées pendant le transfert des captives au CICR, montrent la jeune fille portant dans ses bras un petit chien. Huit autres mineurs israéliens seraient toujours captifs à Gaza.

Deux femmes kidnappées à Nirim

Noralin Babadila Agojo est née il y a soixante ans aux Philippines. Elle est l'épouse d'un de Gideon Babani, un Israélien tué dans l'offensive du Hamas. Le couple vivait dans la ville de Yehud, au centre d'Israël, mais était en visite chez des amis du kibboutz Nirim le 7 octobre. Ils avaient quitté leur domicile la veille, pour venir fêter les 70 ans de cette communauté agricole du sud du pays. "Nora" avait appelé son frère très tôt le matin du raid, alors que les militants islamistes envahissaient le kbboutz, pour lui confier qu'elle avait peur, et qu'elle ne reviendrait peut-être pas.

Rimon Kirsht Buchshtav, 36 ans, et son époux de 34 ans, Yagev, habitaient le même kibboutz de Nirim. Elle a envoyé des messages à sa mère le matin du raid du Hamas, lui expliquant qu'elle apercevait du feu et des assaillants "partout" autour de sa maison. Des traces de sang relevées dans et autour de leur pièce de sécurité, plusieurs jours après, avaient révélé que leur enlèvement avait été violent. Une vidéo avait ensuite donné une preuve de vie de la jeune femme. On est en revanche sans nouvelle de Yagev, son mari, considéré comme toujours otage.

Deux autres otages ont été libérés en même temps que les Israéliennes ce mardi soir. Il s'agit de deux ressortissants thaïlandais, deux hommes d'après les photographies du transfert au CICR, sur lesquels aucune autre information n'a encore été communiquée.