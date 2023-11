Guerre Israël-Hamas : qui sont les dix otages israéliens libérés ce mercredi ?

Le Qatar affirme que le Hamas a libéré ce mercredi dix otages israéliens, dans le cadre de l'accord de trêve. Parmi eux figurent cinq binationaux, mais pas de Français. En outre, deux citoyens russes et quatre citoyens thaïlandais ont été libérés par le Hamas en dehors de l'accord, selon le Qatar.

À leur tour, ils retrouvent leur liberté. Le Qatar annonce que dix otages israéliens enlevés le 7 octobre lors de l'attaque sanglante du Hamas ont été remis ce mercredi dans la soirée à la Croix-Rouge par le mouvement islamiste palestinien, dans le cadre de l'accord de trêve conclu avec Israël. En outre, en dehors de cet accord, deux citoyens russes et quatre citoyens thaïlandais ont également été libérés, selon la même source.

Cinq adultes et cinq adolescents

D'après les médias hébreux, les otages israéliens libérés sont Raz Ben Ami, 57 ans ; Yarden Roman, 36 ans ; Liat Atzili, 49 ans, née aux États-Unis et guide au mémorial israélien de la Shoah ; Moran Stela Yanai, 40 ans ; Liam Or, 17 ans, cousin de Noam et Alma Or, libérés samedi soir ; Itay Regev, 18 ans, frère de Maya Regev, libérée samedi soir ; Ofir Engel, 18 ans ; Amit Shani, 16 ans ; Gali Tarshansky, 13 ans, dont le frère Lior a été tué le 7 octobre ; et Raaya Rotem, 54 ans, mère d'Hila, 13 ans, libérée samedi soir.

Six d'entre eux (Raaya Rotem, Raz Ben Ami, Liam Or, Amit Shani, Gali Tarshansky et Yarden Roman) sont des résidents du kibboutz Beeri. Itay Regev et Moran Stela Yanai, eux, ont été enlevés au festival Nova. Outre Liat Atzili, native des États-Unis, quatre autres binationaux figurent parmi ces personnes libérées, selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, dont un Néerlandais et trois Allemands.

Comme depuis le début de l'accord, ces libérations impliquent en échange la sortie de prisonniers palestiniens. Toujours selon la même source, 30 Palestiniens sont libérés ce mercredi, dont 16 mineurs et 14 femmes.