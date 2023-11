Réponse cinglante de Nétanyahou, cri d'alarme de MSF... Le point sur la situation au Proche-Orient

Réponse cinglante de Benyamin Nétanyahou à Emmanuel Macron. Après l’appel d’Emmanuel Macron "à arrêter" les bombardements à Gaza, le Premier ministre israélien a assuré samedi soir lors d'une allocution télévisée que le Hamas "a perdu la main sur la bande de Gaza" et prévient que le mouvement islamiste "est promis à la mort". Martelant également qu'"il n'y aura pas de cessez-le-feu sans retour des otages", il a promis de "tout faire pour les ramener". Le chef du gouvernement de l'État hébreu affirme par ailleurs vouloir "autre chose" que l'Autorité palestinienne, actuellement présidée par Mahmoud Abbas, pour diriger l'enclave palestinienne : "Il ne pourra pas y avoir une autorité dirigée par quelqu'un qui, plus de 30 jours après le massacre ne l'a toujours pas condamné (...). Il faudra autre chose là-bas. Mais dans tous les cas, il faudra qu'il y ait notre contrôle sécuritaire."

Évacuation de Gaza. L'armée israélienne a annoncé samedi que "près de 200.000 personnes" ont quitté le nord de la bande de Gaza, où les combats contre le Hamas se sont intensifiés, pour se rendre dans le sud au cours des trois derniers jours. L'armée israélienne a également déclaré samedi qu'elle allait aider à l'évacuation de bébés du plus grand hôpital de Gaza, alors que d'intenses combats opposent soldats et combattants palestiniens autour de l'établissement. L'ONG israélienne Physician for Human Rights-Israel a rapporté samedi que "deux bébés prématurés (étaient) morts" après l'arrêt forcé des soins intensifs néonataux faute d'électricité à l'hôpital al-Chifa, le plus grand de la bande de Gaza, assiégé. Il y a aussi "un vrai risque pour la vie des 37 autres bébés prématurés" de ce service, avertit l'ONG, Médecins sans frontières (MSF) redoutant de son côté que les hôpitaux ne se transforment en "morgues".

Démenti de Tsahal. L'armée israélienne a démenti samedi avoir ciblé l'hôpital al-Chifa, le plus grand de Gaza, qualifiant de "fausses" les informations selon lesquelles ses troupes "encerclent et frappent" l'établissement. "Au cours des dernières heures, de fausses informations ont été diffusées selon lesquelles nous encerclons l'hôpital al-Chifa et le frappons", a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne Daniel Hagari à la presse, affirmant notamment qu'une frappe sur l'hôpital, vendredi, était "une roquette mal tirée appartenant à des organisations terroristes de la bande de Gaza".