Guerre Israël-Hamas : un sous-marin lanceur de missiles guidés envoyé par les États-Unis ?

Cette démonstration de force intervient alors que le secrétaire d'État américain Antony Blinken a tenu une série de réunions avec les partenaires des États-Unis au Moyen-Orient. Elle vise à empêcher toute extension régionale du conflit, alors que les tensions montent dans la région depuis l’attaque du 7 octobre menée par le Hamas sur le territoire de l'État hébreu, près de la frontière avec la bande de Gaza.

L'US Navy possède, au total, quatre sous-marins de type SSGN, l'USS Ohio, l'USS Michigan, l'USS Florida et enfin, l'USS Georgia. Selon la chaîne CNN, chacun d'eux peut embarquer jusqu'à 154 missiles de croisière Tomahawk. C'est deux fois plus que les destroyers américains et presque quatre fois plus que les nouveaux sous-marins d'attaque de la marine américaine. Chaque Tomahawk peut transporter une ogive hautement explosive de 450 kilos, précise le média américain.