Guerre Israël-Hamas : James Glynn, le major général des marines qui conseille l'armée israélienne

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken avait ainsi souligné, auprès de CBS, le 22 octobre dernier, que les États-Unis donnaient à Israël leurs "meilleurs conseils", notamment "lorsqu'il s'agit de garantir que les civils soient aussi protégés que possible dans ces tirs croisés du Hamas". Des conseils tactiques, mais aussi politiques et médiatiques. "L’équipe de conseillers américains est là pour apporter son concours en termes de limitation des dommages collatéraux, partage d’informations, traitement médiatique et l’aspect humanitaire. Ce sont des éléments qu’Israël ne semble pas maîtriser de manière adéquate", note dans Le Figaro, Michael Knights, du Washington Institute for Near East Policy.