Guerre Israël-Hamas : Joe Biden et Benyamin Netanyahou s'appelleront ce jeudi, indique Washington

Un appel est prévu entre les dirigeants américain et israélien ce jeudi, d'après Washington. Le dernière conversation remonte au 18 mars, tandis que la visite d'une délégation israélienne a été annulée la semaine dernière.

Le président américain Joe Biden et le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou doivent parler par téléphone ce jeudi, d'après ce qu'a indiqué à l'AFP un responsable américain mercredi. Leur dernière conversation remonte au 18 mars, et les relations entre les États-Unis et Israël n'ont fait que devenir plus tendues depuis.

Visite annulée fin mars

La semaine dernière, Benyamin Netanyahou avait annulé la venue d'une délégation israélienne à Washington prévue pour aborder la question d'une potentielle offensive sur Rafah, au sud de la bande de Gaza, à laquelle s'oppose Washington. Les États-Unis s'étaient abstenus au Conseil de sécurité de l'ONU, permettant l'adoption d'une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat.

Alors que les États-Unis sont un allié historique d'Israël, la pression sur Joe Biden pour répondre à la situation catastrophique en cours à Gaza s'est encore accrue cette semaine après la mort de sept humanitaires d'une ONG dans une frappe de Tsahal. Mardi, le président américain s'est "indigné" de ce drame et a estimé qu'Israël n'en faisait "pas assez" pour protéger les volontaires venant en aide à la population.