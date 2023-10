Guerre Israël-Hamas : Karim Benzema adresse "ses prières" aux habitants de Gaza

Avant lui, le joueur du Betis Séville Nabil Fekir, champion du monde 2018 avec l'équipe de France, avait également apporté dans un message posté mercredi sur Twitter un "soutien indéfectible au peuple de Palestine" et appelé au retour de la paix et de la justice, estimant que la population palestinienne subissait un "apartheid depuis trop longtemps".

Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a quant à lui présenté les condoléances de l'instance aux présidents des Fédérations de football palestinienne et israélienne dans une lettre envoyée vendredi, précisant que la Fifa se joignait "aux appels à une fin immédiate des hostilités et pour l'apaisement immédiat des souffrances des peuples israélien et palestinien".