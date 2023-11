L'actrice Agnès Jaoui révèle avoir perdu des proches dans le massacre du Hamas

Agnès Jaoui a confié ce dimanche avoir perdu deux membres de sa famille lors de l'assaut du Hamas en Israël. L'actrice et réalisatrice a également révélé que trois autres proches étaient pris en otage. Dans les pages du "Parisien", elle refuse de succomber au désespoir et veut croire que la paix est possible.

Elle a perdu deux membres de sa famille du côté de son père. Mais refuse de laisser "la haine l'emporter". Dans une interview-confession publiée ce dimanche 19 novembre dans Le Parisien, l'actrice et réalisatrice Agnès Jaoui révèle avoir perdu deux proches lors de l'offensive sanglante du Hamas en Israël, le 7 octobre dernier : Noya, 13 ans, et sa grand-mère Carmela Dan, 80 ans. Depuis, sa famille est également sans nouvelle de trois autres proches, deux enfants de 12 et 16 ans et leur père, Ofer Kalderon. Tous les trois ont été kidnappés lors des attaques du Hamas.

Des otages qui œuvraient "pour la paix"

Dans les colonnes du quotidien, la réalisatrice du Goût des autres, revient sur cette sombre journée du 7 octobre. Alors qu'elle participe au festival de Saint-Jean-de-Luz, elle apprend par une cousine que cinq membres de sa famille ont été kidnappés au kibboutz Nir Oz, situé à la frontière avec la bande de Gaza. Un kibboutz très à gauche où sa famille "y était pacifiste, travaillant avec les Palestiniens et œuvrant pour la paix", témoigne-t-elle. Ce n'est que "quelques jours plus tard", que les corps de la grand-mère, Carmela, et de sa petite fille, Noya, ont été retrouvés et identifiés grâce à un drone, précise la comédienne. Comme ces centaines d'Israéliens, la famille de la victime a été assassinée, selon elle, précisément parce qu'ils étaient "pour la paix". Quant aux trois autres proches, la famille reste sans nouvelle. Face à ce silence, la présidente de la Cinémathèque de Toulouse appelle à "ne pas les abandonner". Comme les quelque 240 otages recensés par les autorités israéliennes, Agnès Jaoui souhaite que chacun d'entre eux continue à exister "comme des êtres humains, pas juste des chiffres".

Une nouvelle qui l'a accablée. Aujourd'hui, la comédienne se dit dans un "état de vulnérabilité" qu'elle n'avait jamais connu auparavant, "de tristesse infinie". "Je vois tout le monde se rejeter la faute, avec autant de sauvagerie que d'ignorance." Elle-même regrette que, lorsqu'elle témoigne de cette tragédie familiale, certains multiplient les critiques. "Les Palestiniens, eux aussi, meurent et leurs maisons sont détruites, j'en suis profondément meurtrie, et pour l'instant, nous sommes tous et toutes perdants", a tenu à rappeler l'artiste aux six Césars. Refusant de se laisser "dresser les uns contre les autres", l'actrice qui sera à l'affiche le 24 janvier du film Le dernier des juifs, appelle à ne pas "laisser la haine l'emporter."

Plus que jamais, il ne faut pas laisser ce sujet aux seuls extrêmes Agnès Jaoui

Si elle décide de se confier à ce sujet, celle qui n'a pas spécialement "souffert d'antisémitisme" mais a toujours "senti" qu'elle ne faisait "pas partie de la majorité" ne se dit pas spécialement étonnée par le silence de certains artistes. Par contre, elle confie avoir été "choquée par le fait qu'avant même la réplique israélienne, certains aient cherché à justifier les massacres, à dire que c'était leur faute". "C'est faire preuve d'une telle ignorance et d'une telle inhumanité."

L'actrice a signé, aux côtés de centaines d'artistes, une tribune appelant à une marche silencieuse pour la paix ce dimanche 19 novembre. Malgré la tristesse qui l'accable et un antisémitisme présent dans la société, elle veut continuer à croire qu'une paix est possible. Grâce aux gens "de bon sens, modérés, qui œuvrent pour la paix". "Ça fait moins vendre, la modération, mais ce sont eux qui feront le monde de demain."