Otages, capturés, disparus... Israël dans l'angoisse

En Israël, une question est dans tous les esprits. Les personnes introuvables depuis plus de 24 heures sont-elles encore en vie ? Avec des dizaines d'Israéliens, civils et militaires, enlevés par le Hamas lors de l'offensive de ce samedi 7 octobre, les proches désespérés ont multiplié les appels à l'aide dans les commissariats et ont fouillé les hôpitaux du pays. Des avis de disparition circulent également en ligne ce dimanche. Si bien que les autorités ont annoncé l'ouverture d'un centre pour personnes disparues, géré par la police et le commandement du Front intérieur, près de l'aéroport de Tel-Aviv.