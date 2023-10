Guerre Israël-Hamas : l'Arabie saoudite suspend les discussions autour d'une normalisation avec Tel-Aviv

L'Arabie saoudite "a décidé de suspendre les discussions sur une éventuelle normalisation avec Israël et en a informé les responsables américains", a affirmé ce samedi 14 octobre une source proche du gouvernement saoudien à l'AFP. Une annonce qui était redoutée, tant la guerre entre le Hamas et Israël a plombé les perspectives de rapprochement entre les deux pays. Après l'injonction à évacuer le nord de la bande de Gaza lancée par Tel-Aviv, Ryad avait ainsi rejeté "catégoriquement" tout déplacement de la population de Gaza et condamné le bombardement de "civils sans défense".