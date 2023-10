Guerre Israël-Hamas : l'État hébreu annoncé avoir retrouvé des otages israéliens morts dans Gaza

L'armée israélienne a annoncé, ce samedi 14 octobre, avoir retrouvé dans la bande de Gaza "des cadavres" d'otages israéliens enlevés par des commandos du Hamas lors de leur attaque du 7 octobre en Israël.

"Nous avons mené quelques raids dans la bande de Gaza afin de localiser des otages et des personnes enlevées", a déclaré le lieutenant colonel Peter Lerner, un porte-parole de l'armée israélienne. Durant ceux-ci, "nous avons trouvé et localisé (...) des cadavres d'Israéliens qui avaient été enlevés", a poursuivi le militaire lors d'un briefing au ministère des Affaires étrangères, sans plus de précision.