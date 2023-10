Guerre Israël-Hamas : l'otage germano-israélienne Shani Louk est morte, annoncent ses parents

Le cas de Shani Louk avait été médiatisé dès les premières heures après l'offensive de l'organisation islamiste, lorsque sa mère l'avait identifiée dans une vidéo brutale circulant sur les réseaux sociaux. On y voyait une jeune femme inconsciente et à moitié dénudée, allongée visage contre le plancher de l'arrière d'un pick-up. Assis autour d'elle, des hommes armés paradaient à travers les rues et la brutalisaient. L'un lui tirait les cheveux, un autre crachait sur sa tête ensanglantée. Shani Louk se trouvait avec des amis dans le sud d'Israël, pour participer à la rave-party. Ricarda Louk l'avait reconnue sur la vidéo en raison de tatouages très distinctifs, et de ses dreadlocks noires teintes en blond à la pointe. Si la vidéo avait permis de l'identifier, elle ne livrait pas suffisamment d'éléments pour déterminer si elle était vivante ou non.