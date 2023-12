La France a abattu un drone qui menaçait le pétrolier attaqué par les Houthis du Yémen

Les rebelles Houthis ont revendiqué ce mardi le tir d'un missile ayant touché lundi un pétrolier battant pavillon norvégien et naviguant en mer Rouge. Lundi, la France avait déjà abattu un drone qui menaçait le navire. Aucun blessé n'est à déplorer à bord du bateau.

Un nouveau drone abattu par l'armée française en mer Rouge. Lundi, la frégate multi-missions (FREMM) Languedoc "a intercepté et détruit un drone menaçant directement" le pétrolier Strinda, un navire battant pavillon norvégien et naviguant au large des côtes du Yémen. Ce même bateau a été touché par un autre missile durant la même journée lors d'une frappe revendiquée par les rebelles Houthis présents dans ce pays et soutiens du Hamas dans la bande de Gaza.

Après avoir neutralisé le drone, la frégate militaire s'est ensuite "placée en protection du bâtiment touché, empêchant la tentative de détournement du navire", a ajouté le communiqué du ministère français des Armées. Un incendie, qui s'est déclaré à bord, a rapidement été maîtrisé. "Aucun blessé n’est à déplorer", a poursuivi le ministère. Il précise que le destroyer américain USS Mason avait ensuite "escorté le Strinda vers le golfe d’Aden hors de la zone de menaces".

Les rebelles Houthis disent avoir agi en solidarité avec les Palestiniens, touchés depuis l'attaque meurtrière du Hamas sur le sol hébreu par des bombardements israéliens dans la bande de Gaza. Comme le mouvement islamiste palestinien ou le Hezbollah libanais, ces rebelles yéménites sont membres de "l'axe de la résistance" contre Israël, soutenu par l'Iran.