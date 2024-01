La France a parachuté de l'aide humanitaire à Gaza, annonce Emmanuel Macron

La France a "livré par les airs de l'aide à la population" dans la bande de Gaza, annonce ce vendredi Emmanuel Macron sur X. Cette première opération depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas a été menée avec la Jordanie. Le 20H de TF1 diffusera ce vendredi soir des images exclusives de ce largage de matériel médical.

Une première depuis le début de la guerre. La nuit dernière, une opération conjointe de la France et de la Jordanie a permis d'acheminer de l'aide directement dans la bande de Gaza, indique ce vendredi soir Emmanuel Macron dans une publication sur le réseau social X. "La situation humanitaire reste critique à Gaza, écrit le chef de l'État sur son compte. Dans un contexte difficile, la France et la Jordanie ont livré par les airs de l’aide à la population et à ceux qui lui portent secours."

Une opération entérinée depuis fin décembre

Fin décembre, le président de la République avait déjà annoncé que la France allait mener des "opérations humanitaires" dans le territoire, lourdement bombardé par Israël depuis l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre dernier sur le sol hébreu. Une entrevue entre Emmanuel Macron et le roi Abdallah II de Jordanie, le 21 décembre, avait permis de confirmer la tenue de ce plan d'action conjoint.

Ce vendredi soir, TF1 diffusera en exclusivité des images de cette opération de largage de matériel médical menée la nuit dernière. Un reportage à retrouver à 20 heures dans le journal présenté par Audrey Crespo-Mara.