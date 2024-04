La France participe à un largage d'aide humanitaire massif sur Gaza

La France a participé, mardi 9 avril, à une opération aérienne qui a permis d'acheminer quelque 110 tonnes de fret humanitaire sur la bande de Gaza. Des médicaments et des vivres à la population ont été largués au-dessus de l'enclave palestinienne.

Il s'agit de "la plus grosse opération du genre à laquelle la France ait participé à ce jour", selon l'état-major des armées françaises. Quelque 110 tonnes de fret humanitaire ont été larguées, mardi 9 avril, au-dessus de la bande de Gaza lors d'une opération internationale, a appris l'AFP, mercredi 10 avril, auprès de cette même source.

"Face à l'urgence humanitaire à Gaza, la France continue de livrer des médicaments et des vivres à la population. Avec la Jordanie et d'autres partenaires, l'opération aérienne du jour a permis d'acheminer plus de 110 tonnes de fret. L'effort se poursuit", avait écrit mardi sur X (ex-Twitter) Emmanuel Macron, à la veille du premier jour de l'Aïd el-Fitr.

À titre d'exemple, lors du premier largage réalisé début janvier sur Gaza par l'armée française, en partenariat avec son homologue jordanienne, 7 tonnes d'aide avaient été larguées. Outre la France et la Jordanie, le Royaume-Uni et l'Allemagne étaient impliqués dans l'opération de mardi, la 26e à laquelle l'armée française a participé à partir du territoire jordanien, selon l'état-major français.

Selon l'ONU, avant la guerre, au moins 500 camions entraient quotidiennement, contre 150 en moyenne au mois de mars. Plus de 1200 camions d'aide humanitaire sont toutefois entrés dans la bande de Gaza entre dimanche et mardi, dont 468 mardi, d'après l'armée israélienne, soit le nombre le plus élevé depuis le début du conflit.