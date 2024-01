Guerre Israël-Hamas : la France va livrer des médicaments pour les otages de la bande de Gaza

Une opération va être menée à Gaza pour acheminer des médicaments aux otages les plus vulnérables, annonce l'Élysée. Cet accord entre Israël et le Hamas a été obtenu grâce à une médiation du Qatar et de la France.

Des médicaments pour les otages. Plus de 100 jours après l'attaque sanglante du Hamas en Israël, des personnes toujours retenues dans la bande de Gaza vont prochainement recevoir des médicaments, ont annoncé ce mardi 16 janvier au soir l'Élysée et le ministère des Affaires étrangères du Qatar. L'accord porte sur "l'entrée d'une cargaison d'aide humanitaire pour les civils dans la bande de Gaza, particulièrement dans les zones les plus touchées, en échange de la livraison de médicaments aux otages", a précisé le porte-parole du ministère, Majed al-Ansari.

Les deux pays ont mené une médiation, les négociations ayant été portées par le Qatar avec le Hamas, précise l'Élysée. La France, elle, a identifié les otages les plus vulnérables. Il y en avait 83 le 7 octobre dernier. Parmi eux, 45 sont toujours retenus, les autres étant soit libres, soit décédés.

Les médiateurs travaillent actuellement à finaliser les détails logistiques des livraisons. D'après l'Élysée, les médicaments seront envoyés depuis le Qatar en Égypte dès ce mercredi 17 janvier, puis transférés à Rafah, aux portes de la bande Gaza. Les médicaments seront ensuite livrés là où se trouvent les otages, via le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).