Guerre Israël-Hamas : la jeune icône palestinienne Ahed Tamimi arrêtée par l'armée israélienne

Ahed Tamimi est une figure bien connue de la cause palestinienne. Elle est devenue célèbre à 14 ans suite à la diffusion d'une vidéo où on la voit mordre un soldat israélien pour l'empêcher d'arrêter son petit frère, plaqué au sol alors qu'il avait le bras dans le plâtre. Elle a également été arrêtée en 2017 et détenue 8 mois pour avoir giflé deux soldats israéliens dans la petite cour de la maison familiale à Nabi Saleh, en Cisjordanie occupée, leur demandant de quitter les lieux.

La jeune femme est considérée par les Palestiniens comme un exemple de courage face à la répression israélienne dans les Territoires palestiniens occupés. Un portrait géant d'elle a d'ailleurs été peint sur le mur de séparation israélien en Cisjordanie occupée, dans le secteur de Bethléem.

La violence de sa dernière publication sur Instagram, qui a depuis été supprimée, avait néanmoins suscité l'indignation. "Notre message au groupe des colons est que nous vous attendons dans toutes les villes de [Cisjordanie], d'Hébron à Jénine. Nous allons vous massacrer, et vous direz que ce que Hitler vous a fait n'était qu'une blague. Nous allons boire votre sang et manger vos crânes. Allons-y, nous vous attendons", était-il écrit en hébreux et en arabe. À la suite de son arrestation, le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir a félicité les soldats israéliens d'avoir "arrêté une terroriste".