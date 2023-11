Guerre Israël-Hamas : un média russe a-t-il pu accéder aux tunnels sous la bande de Gaza ?

Pour rappel, ce "métro de Gaza" est un entrelacs de tunnels craints par Israël et qui fait la fierté des combattants palestiniens. S'il a été décrit par un otage israélien libéré comme une "toile d'araignée", on en sait très peu sur ce réseau souterrain qui permet au Hamas d'échapper à la vigilance de l'État hébreu. Avec une enclave rendue inaccessible à la presse internationale depuis le 7 octobre, seules des informations venues de différents services de renseignements occidentaux permettent d'en savoir plus sur cette ligne de front cachée.

Jusqu'à cette vidéo devenue virale. Diffusé par la chaine RT - anciennement Russia Today - le reportage suit un reporter dans le souterrain. On le voit descendre à soixante mètres sous terre avant d'avancer dans l'un des innombrables tunnels aux murs en béton et aux plafonds de ciment. La séquence se termine avec une interview d'un combattant du Hamas et des informations sur les frappes israéliennes.