Guerre Israël-Hamas : la "pression internationale" ne le dissuadera pas de lancer une offensive à Rafah, assure Nétanyahou

Les appels à la désescalade venus de l'étranger ne semblent pas avoir d'impact sur la politique israélienne à Gaza. Benjamin Nétanyahou assure en effet que la "pression internationale" ne le conduira pas à faire évoluer ses plans. Le Premier ministre israélien reste déterminé à mener une offensive sur la ville de Rafah.

Le Premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou assure ce dimanche qu'il reste imperméable à la "pression internationale". Il certifie qu'elle n'est pas de nature à empêcher Israël de lancer une offensive à Rafah, cette ville située au sud de la bande de Gaza et au sein de laquelle se trouvent aujourd'hui entassés quelque 1,5 million de Palestiniens, selon l'ONU.

"Aucune pression internationale ne nous empêchera d'atteindre tous les objectifs de notre guerre" contre le mouvement islamiste palestinien Hamas, a déclaré l'homme fort de l'État hébreu au début d'une réunion de son gouvernement, relate un communiqué relayé par ses services. "Nous agirons à Rafah, cela prendra quelques semaines et cela aura lieu", a-t-il ajouté.

Une pression internationale croissante sur l'État hébreu

Les déclarations de Benjamin Nétanyahou interviennent alors que ce dernier doit accueillir le chancelier allemand Olaf Scholz ce dimanche. Il doit par ailleurs réunir en fin de journée le cabinet de sécurité pour déterminer la position de la délégation israélienne à l'approche d'un rendez-vous important au Qatar afin de négocier une éventuelle trêve de six semaines à Gaza et un échange d'otages contre des prisonniers palestiniens.

Une éventuelle offensive à Rafah, où Israël entend éliminer "les derniers bataillons du Hamas", est redoutée par la communauté internationale. Elle fait craindre l'aggravation d'un bilan humain déjà très lourd, avec au moins 31.500 morts dans la bande de Gaza selon les autorités du Hamas. Une offensive sur Rafah viendrait par ailleurs aggraver une crise humanitaire déjà jugée majeure.

Les États-Unis, alliés de Tel Aviv, mettent en garde depuis plusieurs semaines contre le risque pour la population civile de Rafah. Ces derniers jours, la Maison-Blanche a demandé à être informée des "plans" d'Israël pour cette offensive. À cette requête, Benjamin Nétanyahou a répondu qu'il avait approuvé les "plans d'action" de l'armée concernant le "côté opérationnel" et "l'évacuation de la population", sans fournir toutefois davantage de précisions.

Après cette annonce, le ministère allemand des Affaires étrangères avait martelé qu'une telle offensive "ne (pouvait) être justifiée". "Plus d'un million de personnes s'y sont réfugiées et n'ont nulle part où aller. Il faut un cessez-le-feu maintenant", avait-il expliqué. Ces échanges ont instauré un climat de tension avec Berlin, et l'on apprend que les déclarations à la presse initialement prévues après sa rencontre avec Olaf Scholz sont finalement annulées. Sans plus d'explications.

Benjamin Nétanyahou et le gouvernement israélien font face à une pression croissante de la communauté internationale ces dernières semaines. Le président américain Joe Biden a notamment salué cette semaine le "bon discours" prononcé par le chef des sénateurs démocrates Chuck Schumer, dans lequel ce dernier appelait à la tenue d'élections anticipées en Israël. À ce sujet, Nétanyahou a renvoyé l'élu américain à ses affaires : "Nous ne sommes pas une république bananière", a-t-il lancé.