Guerre Israël-Hamas : la Tour Eiffel éteinte dimanche soir

Un signe de soutien pour le monument le plus connu de Paris, qui fait écho à d'autres actions similaires chez nos voisins. En Allemagne, la fameuse porte de Brandebourg, symbole de l'Allemagne réunifiée, a été illuminée samedi soir aux couleurs du drapeau d'Israël, en "solidarité" après les attaques du Hamas, a indiqué le chancelier Olaf Scholz. Devant le monument berlinois éclairé de bleu et blanc, une foule s'est rassemblée une fois la nuit tombée. Berlin "pleure les victimes de cet attentat terroriste lâche et criminel et craint pour les personnes kidnappées. Notre ville se tient fermement aux côtés d'Israël", a déclaré de son côté le Sénat berlinois, l'organe qui dirige la capitale allemande, sur le réseau social X. Un "beau symbole", pour l'ambassade israélienne à Berlin, qui a remercié l'Allemagne.