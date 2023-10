"S'il vous plaît, ne me tuez pas " : la vidéo glaçante d'une jeune Israélienne prise en otage par le Hamas

La vidéo de sa capture est glaçante. La jeune femme aux longs cheveux bruns est assise à l'arrière d'une moto, entre deux hommes. Elle hurle de terreur et on l'entend supplier ses ravisseurs de ne pas la tuer. Sur son visage, on lit l'effroi et la détresse alors qu'elle tend la main vers son compagnon. La caméra pivote, et on voit un jeune homme, encerclé de membres de la branche armée du Hamas, mains liées dans le dos. Bousculé par ses ravisseurs qui l'enjoignent d'avancer, il regarde, impuissant, la jeune femme partir, probablement emportée quelque part dans la bande de Gaza.