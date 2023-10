Guerre Israël-Hamas : le bilan monte à 28 Français tués

Anne-Claire Legendre a rappelé que la France avait condamné "avec la plus grande fermeté ces attaques terroristes" et souligné "le droit d'Israël à se défendre dans le respect du droit international et humanitaire". En outre, elle a insisté sur la nécessité de tout faire pour éviter un embrasement dans la région, martelant la nécessité de faire toute la lumière sur les responsabilités dans la frappe meurtrière contre un hôpital à Gaza mardi qui a soulevé un vent de révolte au Moyen-Orient.