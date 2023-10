Guerre Israël-Hamas : le casse-tête d'une offensive terrestre de Tsahal dans la bande de Gaza

Une fois entrée dans la bande de Gaza, l'armée israélienne sera confrontée à des groupes armés - et notamment la branche armée du Hamas, les Brigades Izzesine al-Qassam - ayant l'avantage du terrain. L'enclave est ultraurbanisée et composée d'entrelacs de ruelles étroites surpeuplées, qui surplombent un intense réseau de centaines de tunnels, surnommé par l'armée israélienne le "métro" de Gaza. Des combattants, installés jusqu'à 30 ou 40 mètres sous terre, y circulent hors de portée des frappes. Des batteries de lance-roquettes cachées à quelques mètres de profondeur peuvent en sortir par un système de trappe pour tirer et disparaître à nouveau. L'armée israélienne les avait intensément bombardés en 2021. Mais si une partie de ce réseau lui est sans doute connue, d'autres sont restés secrets et compliqueront ses avancées.

Si bien que, selon Pierre Servent, éditorialiste géopolitique de TF1-LCI, "cette opération représente le pire cas de figure pour l'armée d'une démocratie". "Énormément de soldats vont mourir au combat parce que la structure militaire du Hamas est en partie enterrée", pointe-t-il. Un avis partagé par Amélie Ferey. Interrogée sur France Culture, la chercheuse au centre des études de sécurité de l'Institut français des relations internationales (Ifri) prévient que les soldats israéliens "risquent de se faire kidnapper ou tuer par des snipers". En 2014, d'importantes pertes avaient été infligées à Tsahal à cause des mines antichars, de tireurs embusqués et d'embuscades. Tout comme il y a neuf ans, le Hamas pourrait avoir disposé nombre de pièges et engins explosifs improvisés pour empêcher l'armée de l'État hébreu de pénétrer dans certaines rues ou bâtiments.

Par ailleurs, les Brigades Izzesine al-Qassam sont une force à ne pas sous-estimer. Selon Israël, la branche armée du mouvement islamiste disposerait d'environ 30.000 soldats avec un arsenal comprenant des fusils automatiques, des grenades propulsées par fusée ou des missiles anti-chars. Le mouvement détiendrait aussi d'importants stocks de roquettes et de petits drones suicides. Mais cette fois, les moyens déployés par l'État hébreu sont bien plus conséquents qu'en 2014 : 75.000 réservistes avaient été mobilisés il y a neuf ans, contre 300.000 aujourd'hui. Et les militaires israéliens sont désormais habitués à ce genre de terrain. Les soldats s'entraînent depuis des années dans un centre de guerre de plusieurs millions de dollars dans le sud du pays, surnommé "mini-Gaza". Ils ont ainsi appris à se battre dans un labyrinthe de bâtiments et de tunnels.