Guerre Israël-Hamas : le chef du Hezbollah va s'exprimer ce vendredi sur une possible entrée dans le conflit

Car les affrontements transfrontaliers entre Israël et le Liban étaient restés, jusqu'à présent, limités tant géographiquement que dans le type d'objectifs visés. Mais, jeudi 2 novembre, le Hezbollah a intensifié ses opérations, annonçant avoir attaqué simultanément "19 positions et sites militaires" israéliens, entraînant des frappes de représailles de Tsahal qui ont fait quatre morts dans les rangs du Hezbollah, selon le mouvement islamiste chiite. Depuis le 7 octobre, 70 morts sont à dénombrer au Liban, dont 52 combattants du Hezbollah, selon un décompte de l'AFP, et 9 tués côté israélien, d'après les autorités.