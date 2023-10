Guerre Israël-Hamas : le Congrès américain brièvement occupé par des manifestants pro-palestiniens

La manifestation a été organisée à l'appel du mouvement "Jewish Voice for Peace" ("Voix juive pour la paix", en anglais). Lors de l'attaque du Hamas sur Israël, le 7 octobre, le collectif n'avait pas condamné l'organisation terroriste pour ses actions. À la place, le mouvement avait mis en cause la responsabilité l'État hébreu. Le collectif ne cesse, par ailleurs, de demander à Washington de mettre fin à l'aide militaire accordée à Tel-Aviv. Depuis le début des années 2000, le mouvement Jewish Voice for Peace adoptent une posture antisioniste et des propos radicaux anti-Israël.

Avant que certaines d'entre elles ne se dirigent vers le Cannon Building, des centaines de personnes s'étaient rassemblées sur le National Mall, près du Capitole, pour exhorter l'administration Biden à plaider pour un cessez-le-feu.